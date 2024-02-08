Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В клубе НХЛ заявили, что молятся о здоровье российского хоккеиста

Игрок «Тампы» Хедман о Сергачеве: сочувствуем ему и просто молимся за него

close
100%
Douglas R. Clifford/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Шведский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман высказался о жуткой травме российского защитника команды Михаила Сергачева. Его слова передает официальный сайт лиги.

«Это невероятно тяжело. Я видел подобное с другими парнями в прошлом, но видеть его боль в первой игре после длительного отсутствия — это трудно. Мы сочувствуем ему и просто молимся за него, но очевидно, что тут нет ничего хорошего», — сказал Хедман.

8 февраля в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс» Сергачев столкнулся с игроком соперника Алекси Лафреньером. Россиянин смог покинуть лед только на носилках.

Стоит отметить, что Сергачев не выходил на лед с 20 декабря 2023 года. Он пропустил 17 матчей из-за травмы.

Сергачев выступает за «Тампу» с 2017 года. За это время он дважды поднимал над головой Кубок Стэнли (2020, 2021).

В прошлом сезоне НХЛ россиянин провел 79 игр в регулярном чемпионате, отметившись 10 заброшенными шайбами и 54 результативными передачами. В плей-офф защитник сыграл шесть матчей (1+2), его команда вылетела в 1/8 финала, уступив «Торонто».

Ранее сообщалось, что Кучеров снова возглавил гонку бомбардиров НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами