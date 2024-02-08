В клубе НХЛ заявили, что молятся о здоровье российского хоккеиста

Шведский защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман высказался о жуткой травме российского защитника команды Михаила Сергачева. Его слова передает официальный сайт лиги.

«Это невероятно тяжело. Я видел подобное с другими парнями в прошлом, но видеть его боль в первой игре после длительного отсутствия — это трудно. Мы сочувствуем ему и просто молимся за него, но очевидно, что тут нет ничего хорошего», — сказал Хедман.

8 февраля в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс» Сергачев столкнулся с игроком соперника Алекси Лафреньером. Россиянин смог покинуть лед только на носилках.

Стоит отметить, что Сергачев не выходил на лед с 20 декабря 2023 года. Он пропустил 17 матчей из-за травмы.

Сергачев выступает за «Тампу» с 2017 года. За это время он дважды поднимал над головой Кубок Стэнли (2020, 2021).

В прошлом сезоне НХЛ россиянин провел 79 игр в регулярном чемпионате, отметившись 10 заброшенными шайбами и 54 результативными передачами. В плей-офф защитник сыграл шесть матчей (1+2), его команда вылетела в 1/8 финала, уступив «Торонто».

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