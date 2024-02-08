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Месси объяснился за свой невыход на поле в Гонконге

Месси заявил, что не вышел на поле в Гонконге из-за травмы

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Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports/Reuters

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в своих социальных сетях рассказал, почему не смог принять участие в скандальном матче против звезд Гонконга.

«Как я уже говорил ранее на пресс-конференции, мне жаль, что я не смог сыграть в товарищеском матче в Гонконге из-за травмы паха. Моя травма развилась, и это причиняло болезненные чувства. Друзья, которые меня знают, поймут, что я хочу выкладываться на полную в каждой игре.

Надеюсь, что у меня еще будет возможность посетить Гонконг и порадовать болельщиков своей игрой», — написал Месси.

4 февраля сборная звезд Гонконга уступила в товарищеском матче «Интер Майами» со счетом 1:4. Главная звезда американской команды Лионель Месси остался в запасе, из-за чего зрители потребовали вернуть деньги за билеты, прямо во время игры скандируя с трибун свои требования. Также после игры был освистан владелец «Интер Майами» Дэвид Бэкхэм.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач.

Ранее новичок «Ростова» Роналдо сделал выбор между Роналду и Месси.

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