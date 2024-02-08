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Россиянина унесли на носилках в первом же матче НХЛ после возвращения на лед

Хоккеист «Тампы» Сергачев получил травму в матче НХЛ и покинул лед на носилках

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Global Look Press

Российского защитника «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаила Сергачева унесли на носилках во время матча с «Нью-Йорк Рейнджерс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходит на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, после второго периода счет 2:0 в пользу хозяев. Отличились Джимми Веси и Джонни Бродзински.

Сергачев не смог продолжить игру после столкновения с канадским форвардом «Рейнджерс» Алекси Лафреньером.

Россиянин вышел в составе «Тампы» впервые с 20 декабря. Он пропустил 17 матчей из-за травмы, которую получил в первом периоде матча с «Сент-Луис Блюз» (6:1).

В текущем сезоне Сергачев сыграл за «Тампу» 34 матча, в которых забросил две шайбы и сделал 17 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ на счету защитника 475 матчей, 48 голов и 209 ассистов.

25-летний россиянин выступает за «Тампу» с 2017 года. За это время он дважды поднимал над головой Кубок Стэнли (2020, 2021).

Ранее объяснили неудачи «Вашингтона» в НХЛ.

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