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В «Динамо» есть проблемы с дисциплиной

Игрок «Динамо» Рашевский: у нас есть проблемы с дисциплиной

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский подвел итоги после победы над «Автомобилистом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова передает Legalbet.

«Почему просели в третьем периоде? У нас есть проблемы с дисциплиной. Некоторые вещи сами объяснить не можем, некоторые действия кажутся глупыми со стороны. Мы пытаемся в этом разобраться. Есть такая проблема: когда идет напряженная игра, нужно сыграть надежно и строго, а мы допускаем глупые ошибки. Думаю, когда мы это исправим, то все у нас будет нормально», — сказал Рашевский.

6 февраля «Динамо» обыграло «Автомобилист» со счетом 5:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джордан Уил (хет-трик), Егор Римашевский и Андрей Миронов.

Бело-голубые уже обеспечили себе участие в плей-офф КХЛ. Команда Алексея Кудашова после 60 матчей занимает третье место в Западной конференции. У москвичей 82 набранных очка. На одно больше у СКА. Возглавляет таблицу «Локомотив» (84 очка).

Ранее сообщалось, что СКА обратился в КХЛ из-за потерявшего сознание Толчинского.

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