«Ростов» разгромил «Спартак» в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ

7 февраля в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ «Спартак» на стадионе «Аль-Нахайян» в Аду-Даби потерпел разгромное поражение от «Ростова» со счетом 3:0.

На 39-й минуте встречи счет открыл Евгений Чернов, который отправил мяч в пустые ворота после выхода голкипера Александра Максименко. Через две минуты ростовчане увеличили счет. Новичок команды Роналдо сделал передачу в штрафную на Николая Комличенко, который поразил второй раз ворота красно-белых.

В перерыве Гильермо Абаскаль произвел 10 замен, оставив на поле только многомилионного новичка Манфреда Угальде.

В середине второго тайма «Ростов» отправил третий мяч, на этот раз в ворота Александра Селихова. Отличился Кирилл Щетинин.

На турнире в ОАЭ «Ростов» провел уже два матча, одержав две победы. Команда Валерия Карпина возглавляет турнирную таблицу. Ранее ростовчане обыграли «Шабаб Аль-Ахли» со счетом 3:1.

9 февраля «Спартак» сыграет с «Шабаб Аль-Ахли», 11 февраля — «Ростов» с казахстанским «Кайратом».

В 2023 году «Спартак» стал победителем Winline Зимнего Кубка РПЛ.

Ранее сообщалось, что «Аль-Иттихад» намерен совершить самый дорогой трансфер в истории футбола.