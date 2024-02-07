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МВД провело проверку окружения Валиевой по делу о допинге

CAS: МВД России провело проверку окружения Валиевой по запросу РУСАДА

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Александр Вильф/РИА Новости

В результате расследования допингового дела российской фигуристки Камилы Валиевой было подключено министерство внутренних дел (МВД) России. Об этом сообщается в опубликованной на официальном сайте Спортивного арбитражного суда (CAS) мотивировочной части дела.

«Правоохранительные органы по запросу РУСАДА от 17 февраля 2022 провели проверку персонала спортсмена, которая не установила факта склонения к использованию запрещенных субстанций и методов персоналом спортсмена, о чем РУСАДА было уведомлено ответным письмом министерства внутренних
дел», — говорится в документе.

Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой. В процессе приготовления в пищу мог попасть употребляемый им препарат.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания будет отчитываться с декабря 2021 года.

Это не помешало спортсменке выступить на Олимпийских играх в Пекине, где она завоевала золото в командном турнире. 30 января Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты соревнований и принял решение отнять у сборной России золото.

Ранее в CAS назвали вещество, из-за которого дисквалифицировали Валиеву.

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