Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Рублев спрогрессировал сильнее Медведева, считает эксперт

Теннисистка Пивоварова: Рублев сделал более серьезный скачок, чем Медведев

close
100%
Amr Alfiky/Reuters

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» оценила прогресс Андрея Рублева по сравнению с сезоном-2023.

«Мне очень понравилось выступление Андрея Рублева на Australian Open — 2024, хоть и были сложности в первом круге (россиянин обыграл 81-ю ракетку мира, бразильца Тьяго Уайлда только в пяти сетах — 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6. — «Газета.Ru»).

Рублев здорово провел матч против Алекса Де Минора (победил в пяти сетах) и даже Яннику Синнеру навязал невероятную борьбу: у него были шансы победить в первых двух сетах. Но где-то немножко не повезло, а где-то Синнер показал такой уровень тенниса, что ему было невозможно противостоять (итоговый счет — 6:4, 7:6, 6:3 в пользу итальянца. — «Газета.Ru»).

На мой взгляд, с прошлого сезона Рублев сделал более серьезный скачок в своей игре, чем Медведев. Даниил ментально более сильный, уверенный и по-спортивному злой, но Рублев именно уровнем своей подготовки и игры поразил меня в матчах против Де Минора и Синнера.

Что касается Карена Хачанова, то он немножко отстает от ребят. Я бы выделила именно Даниила и Андрея. Я очень жду громких побед от Рублева в этом сезоне. Уверена, что он настроен очень решительно, и у него есть все для успеха», — сказала Пивоварова.

Ранее экс первую ракетку мира призвали одуматься, чтобы не вылететь из топ-10.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами