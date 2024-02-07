Рублев спрогрессировал сильнее Медведева, считает эксперт

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» оценила прогресс Андрея Рублева по сравнению с сезоном-2023.

«Мне очень понравилось выступление Андрея Рублева на Australian Open — 2024, хоть и были сложности в первом круге (россиянин обыграл 81-ю ракетку мира, бразильца Тьяго Уайлда только в пяти сетах — 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6. — «Газета.Ru»).

Рублев здорово провел матч против Алекса Де Минора (победил в пяти сетах) и даже Яннику Синнеру навязал невероятную борьбу: у него были шансы победить в первых двух сетах. Но где-то немножко не повезло, а где-то Синнер показал такой уровень тенниса, что ему было невозможно противостоять (итоговый счет — 6:4, 7:6, 6:3 в пользу итальянца. — «Газета.Ru»).

На мой взгляд, с прошлого сезона Рублев сделал более серьезный скачок в своей игре, чем Медведев. Даниил ментально более сильный, уверенный и по-спортивному злой, но Рублев именно уровнем своей подготовки и игры поразил меня в матчах против Де Минора и Синнера.

Что касается Карена Хачанова, то он немножко отстает от ребят. Я бы выделила именно Даниила и Андрея. Я очень жду громких побед от Рублева в этом сезоне. Уверена, что он настроен очень решительно, и у него есть все для успеха», — сказала Пивоварова.

Ранее экс первую ракетку мира призвали одуматься, чтобы не вылететь из топ-10.