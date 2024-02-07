Российские флаг и гимн призвали навсегда запретить на Олимпийских играх

Бежавший из России бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен дисквалифицировать российских спортсменов как минимум на 10 лет. Его слова передает CNNCNN.

«Российские флаг и гимн должны быть навсегда запрещены на Олимпийских играх. Если МОК хочет иметь хоть какой-то авторитет, они дисквалифицируют российских спортсменов на 10 лет, не меньше», — сказал Родченков.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований с марта 2022 года из-за проведения специальной военной операции на территории Украины. Подобное решение было принято в соответствии с рекомендациями, вынесенными Международным олимпийским комитетом (МОК), — о недопуске россиян и белорусов к любым международным стартам.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх 2024 года будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Также спортсмены смогут выступать только в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что чемпион Европы из России сменил спортивное гражданство.