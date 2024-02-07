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Глава «Наполи» назвал уход Спаллетти своей ошибкой

Президент «Наполи» Де Лаурентис назвал уход Спаллетти своей ошибкой

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Global Look Press

Президент футбольного клуба «Наполи» Аурелио Де Лаурентис признался в том, что из чувств благодарности принял отставку Лучано Спаллетти с поста главного тренера команды. Его слова передает Tuttonapoli.net.

«21 апреля, чтобы поднять боевой дух Спаллетти после вылета из Лиги чемпионов, я официально отправил ему активацию опции продления контракта на следующий сезон. Я не мог поверить, что 12 мая он объявит о желании взять творческий отпуск. Принять его просьбу из чувства благодарности было моей ошибкой. Я не могу понять, каковы причины ухода Спаллетти», — сказал Де Лаурентис.

В мае 2023 года «Наполи» на выезде встречался с «Удинезе». В начале матча команда Лучано Спаллетти пропустила гол, а на старте второго тайма смогла счет сравнять.

Этой ничьей хватило команде, чтобы завоевать свои первые золотые медали чемпионата за последние 33 года. Последний раз «Наполи» становился чемпионом во время Диего Марадоны.

Спаллетти покинул команду после окончания сезона, а в августе возглавил сборную Италии.

Ранее тренеру «Спартака» предрекли «скорый конец».

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