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Стал известен победитель первенства России среди юниоров в фигурном катании

Федотов выиграл первенство России среди юниоров по фигурному катанию

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

7 февраля, в Саранске завершились соревнования юношей на первенстве России среди юниоров по фигурному катанию. Победителем соревнований стал фигурист Арсений Федотов. По итогам короткой и произвольной программ он набрал 269,04 балла.

Второе место по итогам прокатов с короткой и произвольной программами занял спортсмен Лев Лазарев (259,28 балла). Третьим стал Иван Рамзенков (234,03 балла).

Девушки со своей произвольной программой выйдут на лед 7 февраля. Лидером после первого выступления стала Маргарита Базылюк.

На прошлогоднем первенстве России среди юниоров, прошедшем в Перми, Федотов также стал обладателем золотой медали.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований.

Ранее Роднина заявила, что Валиеву нельзя считать олимпийской чемпионкой.

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