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В ОКР заявили, что Россию должны серьезно попросить о проведении Олимпиады

Глава ОКР Поздняков: чтобы провести ОИ, Россию должны очень серьезно попросить

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РИА Новости

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал условие, при котором Россия будет готова провести у себя Олимпиаду. Его слова передает РИА Новости.

«Для того чтобы провести Олимпийские игры, нас должно очень серьезно попросить международное сообщество. Как только они придут в себя и созреют для того, чтобы проводить Игры таким образом, чтобы это было востребовано не только текущим поколением, но и будущим, мы будем открыты к диалогу. Россия — щедрая душа», — сказал Поздняков.

В 2014 году Сочи принял зимние Олимпийские игры. Столица Олимпийских игр 2014 была выбрана во время 119-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Гватемале 4 июля 2007 года. Это были вторые Игры в истории на территории России. В 1980 году летняя Олимпиада прошла в Москве.

С весны 2022 года российские спортсмены не участвуют в международных соревнованиях из-за отстранения. Последним крупным турниром для них стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Мутко заявил, что повторить Сочи-2014 невозможно.

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