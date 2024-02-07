Чеферин не хочет отпускать Россию из УЕФА

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о позиции главы Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина по поводу возможного ухода РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Лично общался с Чеферином, у него настрой такой: «Россию я отпускать не хочу. Это последнее, что я сделаю». В целом он занимает охранительную позицию. Он за динамичное развитие, но без потрясений. К России он относится позитивно и тепло», — сказал Митрофанов.

20 декабря за заседании Исполкома РФС все члены организации посчитали, что переход в Азию без гарантий от Международной федерации футбола (ФИФА) не имеет смысла. Также Дюков ранее заявлял, что возможность перехода в Азию сохраняется.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее в РФС объяснили, как ФИФА видит возвращение России на международные матчи.