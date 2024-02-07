Мутко заявил, что повторить Сочи-2014 невозможно

Пресс-служба ДОМ.РФ Генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко: «Программа строительства арендного жилья на Дальнем Востоке должна помочь решить проблемы его доступности, а также сохранения и привлечения квалифицированных кадров»

Бывший министр спорта России Виталий Мутко в интервью «Матч ТВ» заявил, что опыт организации Олимпийских игр 2014 года ни у кого не получится скопировать.

По его мнению, опытные спортсмены после пребывания на Играх остались в восторге.

«Многие спортсмены были на трех-четырех Олимпиадах — и такого не видели. И не думаю, что еще скоро увидят. Я посетил много подобных турниров, и, возможно, повторить в организационном плане повторить Сочи-2014 будет нереально», — заявил Мутко.

МОК допустил Россию до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко ответил на критику Игр Сочи-2014.