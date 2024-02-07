Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Известный блогер отметила юбилей средневековой вечеринкой

Алеся Энберт устроила юбилейную вечеринку в стиле бала Людовика IV

close
100%
Евгений Николаев

Известная модель и блогер Алеся Энберт, супруга призера Олимпийских игр — 2018 по фигурному катанию Александра Энберта, отметила свое 35-летие вечеринкой в стиле бала Людовика IV.

Гости должны были прибыть на праздник в нарядах того времени. Актриса мюзиклов, номинант театральных премий «Золотая маска» и «Золотой софит» Дарья Ким исполняла на мероприятии арию Русалочки. Художники рисовали шаржи на гостей в стилистике средевековья.

close
100%
Евгений Николаев

Сама Алеся Энберт приветствовала публику танцем в стиле бурлеск. Поздравить именинницу приехали актриса Евгения Малахова, travel-блогер Маргарита Иноземцева, Сергей Сухов и многие другие.

close
100%
Евгений Николаев

Ранее в интервью «Газете.Ru» Александр Энберт рассказал, что влюбился в Алесю с первого взгляда, когда увидел ее на трибунах во время турнира по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Ради отношений с фигуристом Алеся (тогда еще Данчук) переехала в Петербург из Москвы, где училась в университете на очном отделении. Родители девушки поначалу не приняли этого решения и заблокировали карты дочери, однако пара справилась с трудностями: Алеся начала работать моделью и добилась больших успехов, в том числе работала в Милане, а Александр получал зарплату как член сборной России.

«Мы решили, что все в порядке, и стали жить в Питере. Но эти недопонимания с родителями длились не очень долго. Я приехал в Москву, познакомился с ними. У нас не осталось никаких обид. Мы подружились, и теперь все в порядке», — рассказал Энберт.

Ранее чемпионов России назвали «очень красивой, классической» парой.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами