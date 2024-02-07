Известный блогер отметила юбилей средневековой вечеринкой

Известная модель и блогер Алеся Энберт, супруга призера Олимпийских игр — 2018 по фигурному катанию Александра Энберта, отметила свое 35-летие вечеринкой в стиле бала Людовика IV.

Гости должны были прибыть на праздник в нарядах того времени. Актриса мюзиклов, номинант театральных премий «Золотая маска» и «Золотой софит» Дарья Ким исполняла на мероприятии арию Русалочки. Художники рисовали шаржи на гостей в стилистике средевековья.

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Сама Алеся Энберт приветствовала публику танцем в стиле бурлеск. Поздравить именинницу приехали актриса Евгения Малахова, travel-блогер Маргарита Иноземцева, Сергей Сухов и многие другие.

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Ранее в интервью «Газете.Ru» Александр Энберт рассказал, что влюбился в Алесю с первого взгляда, когда увидел ее на трибунах во время турнира по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Ради отношений с фигуристом Алеся (тогда еще Данчук) переехала в Петербург из Москвы, где училась в университете на очном отделении. Родители девушки поначалу не приняли этого решения и заблокировали карты дочери, однако пара справилась с трудностями: Алеся начала работать моделью и добилась больших успехов, в том числе работала в Милане, а Александр получал зарплату как член сборной России.

«Мы решили, что все в порядке, и стали жить в Питере. Но эти недопонимания с родителями длились не очень долго. Я приехал в Москву, познакомился с ними. У нас не осталось никаких обид. Мы подружились, и теперь все в порядке», — рассказал Энберт.

Ранее чемпионов России назвали «очень красивой, классической» парой.