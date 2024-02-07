Овечкин объяснил поражение в игре с «Монреалем»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Овечкин прокомментировал поражение в матче с «Монреалем» в регулярном чемпионате сезона-2023/24.

По его словам, команда смогла проснуться только во втором периоде при счете 0:3 в пользу соперника.

«Думаю, что это был своеобразный будильник для нас. Мы забрасывали шайбу глубоко вперед, принимали хорошие решения и проводили много времени в зоне «Монреаля». Мы просто не смогли забить больше», — заявил Овечкин пресс-службе лиги.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась со счетом 5:2 в пользу «Канадиенс».

В составе победившей команды голами отметились Ник Судзуки, который оформил дубль, Майкл Пеццетта и Юрай Слафковски, также забросивший в поединке две шайбы.

За «Вашингтон» забили Расмус Сандин и российский нападающий «столичных» Александр Овечкин. Он отличился на 27-й минуте поединка, его ассистентами выступили Дилан Строум и Мартин Фехервари.

Всего в текущем сезоне на счету Овечкина 45 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он оформил десять заброшенных шайб и 22 результативные передачи. В январе он пропустил несколько игр из-за повреждения.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин исправил статистику полезности в матче с «Монреалем».