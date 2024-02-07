Овечкин исправил статистику полезности в матче с «Монреалем»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата против «Монреаль Канадиенс».

Российский форвард отличился во втором периоде, его ассистентами выступили Дилан Строум и Мартин Фехервари. По итогам игры 38-летний нападающий заработал показатель полезности »+1». Всего в игре Овечкин провел 22 минуты 49 секунд, 5 минут 56 секунд из которых находился в большинстве.

За отведенное время Овечкин нанес шесть бросков в створ ворот, допустил одну потерю и совершил один перехват.

Всего в текущем сезоне на счету Овечкина 45 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, в которых он помимо десяти заброшенных шайб оформил 22 результативные передачи. В январе он пропустил несколько игр из-за повреждения.

Игра «Вашингтон» — «Монреаль», которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась со счетом 5:2 в пользу гостевой команды. В их составе голами отметились Ник Судзуки, который оформил дубль, Майкл Пеццетта и Юрай Слафковски, также забросивший в поединке две шайбы.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин забросил 10 шайб в 19-м сезоне НХЛ подряд.