Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Овечкин исправил статистику полезности в матче с «Монреалем»

Овечкин завершил матч против «Монреаля» с показателем полезности »+1»

close
100%
Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата против «Монреаль Канадиенс».

Российский форвард отличился во втором периоде, его ассистентами выступили Дилан Строум и Мартин Фехервари. По итогам игры 38-летний нападающий заработал показатель полезности »+1». Всего в игре Овечкин провел 22 минуты 49 секунд, 5 минут 56 секунд из которых находился в большинстве.

За отведенное время Овечкин нанес шесть бросков в створ ворот, допустил одну потерю и совершил один перехват.

Всего в текущем сезоне на счету Овечкина 45 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, в которых он помимо десяти заброшенных шайб оформил 22 результативные передачи. В январе он пропустил несколько игр из-за повреждения.

Игра «Вашингтон» — «Монреаль», которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась со счетом 5:2 в пользу гостевой команды. В их составе голами отметились Ник Судзуки, который оформил дубль, Майкл Пеццетта и Юрай Слафковски, также забросивший в поединке две шайбы.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин забросил 10 шайб в 19-м сезоне НХЛ подряд.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами