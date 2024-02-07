Клопп после «Ливерпуля» может сразу возглавить «Барселону»

Немецкий тренер Юрген Клопп, который возглавляет «Ливерпуль», после ухода из английской команды может начать тренировать «Барселону». Об этом сообщает Anything Liverpool в социальной сети X.

Клопп планировал взять паузу в карьере после ухода из «Ливерпуля» после завершения сезона-2023/24, однако его заинтересовало предложение каталонского клуба, и ради назначения в «Барселону» тренер может отказаться от изначальных планов. Сообщается, что Клопп готов отвергнуть все варианты работы, кроме этого.

Немецкий специалист работает в английском «Ливерпуле» с осени 2015 года. Под его руководством «красные» выиграли Английскую премьер-лигу (АПЛ), Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА. В текущем сезоне АПЛ подопечные Клоппа набрали 48 очков после 21 матча и занимают первое место в турнирной таблице.

Нынешний главный тренер «Барселоны» Хави так же, как и Клопп, объявил, что покинет свой пост в каталонском клубе после завершения текущего сезона.

Ранее сообщалось, что в «Баварии» хотят видеть Клоппа на посту тренера клуба.