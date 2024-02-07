Волкановски заявил, что пил алкоголь на протяжении четырех недель до боя с Махачевым

Австралийский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Волкановски, говоря о своей физической форме перед титульным боем с чемпионом промоушена в легком весе Исламом Махачевым, в интервью Исраэлю Адесанье признался, что употреблял алкоголь при подготовке к поединку.

«Я известен своей дисциплинированностью, профессионализмом — круглый год, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Но не в тот раз. Мне очень горестно за то, каким я был несколько месяцев перед этим поединком. Понимаешь, что я имею в виду? Я пил алкоголь каждый день три-четыре недели до поединка. Это вырвало меня из реальности», — заявил Волкановски.

21 октября 2023 года Махачев в главном поединке вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. Теперь на его счету 25 побед в 26 поединках.

12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284. Это была первая защита титула для россиянина.

Свой следующий поединок Махачев проведет против американца Джастина Гэтжи.

Ранее чемпион UFC признался, что ему приснился кошмар из-за Махачева.