Месси признался, что ему было тяжело из-за дискомфорта

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси признался, что испытывает физический дискомфорт, и еще не знает, сумеет ли сыграть в товарищеском матче с японским «Виссел Кобе». Его слова приводит The Athletic.

«Мне очень не повезло, что не удалось сыграть в матче с Гонконгом, но тогда я испытывал дискомфорт, и мне было очень тяжело. К сожалению, в футболе можно получить травму в любом матче. Это удручает, потому что я всегда хочу играть, тем более когда речь идет о матчах, когда мы отправляемся играть так далеко, а люди так рады видеть нашу игру», — заявил Месси.

4 февраля сборная звезд Гонконга уступила в товарищеском матче «Интер Майами» со счетом 1:4. Месси остался в запасе, из-за чего зрители потребовали вернуть деньги за билеты, прямо во время игры скандируя с трибун свои требования.

Также в середине второго тайма болельщики начали скандировать «Мы хотим Месси». После игры владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм поблагодарил фанатов за поддержку, но был освистан. Матч посетили около 38 тысяч человек.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги.

Ранее СМИ сообщили, что Месси вызвал негодование правительства Гонконга.