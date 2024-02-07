Булыкин назвал клубы, в которых мог бы заиграть лидер «Спартака»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился размышлениями о вероятном уходе защитника Георгия Джикии из московского «Спартака» и предположил, где он мог бы заиграть. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Но, в любом случае, он найдет себе команду и перейдет уже летом, если со «Спартаком» все же не договорится. Он может и в первой восьмерке команд играть спокойно. Вопрос только, у кого будут какие амбиции и в каком состоянии будет сам Джикия. Но за полгода он не растеряет ничего», — заявил Булыкин.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 18 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. 5 февраля агент Джикии Вадим Шпинев заявил, что новый контракт не будет подписан, если в клубе останется главный тренер Гильермо Абаскаль.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее капитана «Спартака» призвали уйти из команды.