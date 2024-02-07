Эксперт рассказал, что выиграл ящик коньяка из-за «смешного» Угальде в «Спартаке»

Футбольный эксперт и селекционер Павел Стипиди признался, что ждал «смешных» трансферов при новом спортивном директоре «Спартака» Томаше Амарале и рассказал, что из-за перехода костариканского футболиста Манфреда Угальде из нидерландского «Твенте» выиграл спор. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Честно говоря, я выиграл у друзей спор на ящик коньяка. Они люди уже возрастные, все футбольные. Я им сказал, что за месяц «Спартак» с этим Амаралом успеет сделать смешную покупку. Так оно и случилось. Смешного Угальде в «Спартак» уже привезли — теперь я жду, когда ящик коньяка мне привезут», — заявил Стипиди.

Угальде перешел в «Спартак» в конце января 2024 года за €13 млн + €2 млн бонусов. В текущем сезоне форвард провел за «Твенте» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами.

Официально зимнее трансферное окно в РПЛ открылось 25 января 2024 года, закроется окно переходов 24 февраля 2024 года. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Ранее в Нидерландах объяснили отставку сотрудника «Твенте» после сделки со «Спартаком».