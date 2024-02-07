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Обвинившая тренера в домогательствах спортсменка объяснила, почему не пошла в полицию

Прыгунья в воду Бруенок заявила, что хотела мирно решить вопрос с тренером

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Алексей Даничев/РИА Новости

Обвинившая тренера Павла Муякина в домогательствах спортсменка Мария Бруенок, которая занимается прыжками в воду, объяснила, почему не стала заявлять в полицию на специалиста. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Лично пытались решить этот вопрос, но потом решила сообщить тренеру и написать заявление в федерацию. В полицию писать не стали. Если было бы необходимо, я бы сразу обратилась в правоохранительные органы. Но посчитали это излишним и хотели тихо и мирно урегулировать внутри нашего вида спорта. Увы, не получилось», — заявила она.

31 января Бруенок заявила, что наставник поцеловал ее в губы, а также присылал ей сообщения эротического характера. Она вместе со своим личным тренером написала заявление на Муякина в федерацию. Он был отстранен от тренерской работы. 30 января Муякин посетил бассейн в Саратове, где тренируются спортсмены, чем побудил Бруенок написать заявление.

Российская федерация прыжков в воду заявила, что создала комиссию для проведения независимого расследования. 61-летний специалист назвал обвинения Бруенок необоснованными.

Бруенок является призером чемпионата России и членом национальной команды.

Ранее Бруенок ответила на критику.

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