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Адвокат оценил вероятность экстрадиции Промеса из-за дела о нападении на брата

Адвокат Бушманов: экстрадиционные процедуры в отношении Промеса маловероятны

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Адвокат Игорь Бушманов прокомментировал решение Апелляционного суда Амстердама обязать нидерландского нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса выплатить компенсацию двоюродному брату, на которого напал с ножом, и отметил, что в этом деле нужно понимать, исчерпаны ли футболистом все возможные механизмы и этапы защиты. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«В случае вступления решения суда в законную силу Промес будет обязан исполнить такое решение. Неисполнение же повлечет за собой иные дополнительные негативные последствия для Квинси. Экстрадиционные процедуры в отношении Промеса по данному делу маловероятны», — заявил Бушманов.

Изначально суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение при отягчающих обстоятельствах. Промес подал апелляцию на это решение, однако она не была удовлетворена. Сумма, которую игрок должен выплатить в качестве компенсации, пока не установлена. Суд определит ее в ходе следующего заседания.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России. В текущем сезоне голландец сыграл в чемпионате России 17 матчей (6+6).

Промес также является фигурантом уголовного дела о контрабанде и торговле наркотиками, из-за чего полиция Нидерландов вела прослушку его телефонных разговоров.

Ранее прокуратура запросила 9 лет тюрьмы для нападающего «Спартака» по делу о контрабанде.

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