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Российский хоккеист победил американца в драке в матче КХЛ

Хоккеист «Авангарда» Холодилин победил игрока СКА Гальченюка в драке в матче КХЛ

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КХЛ

Российский нападающий омского «Авангарда» Никита Холодилин подрался с американским форвардом петербургского СКА Алексом Гальченюком во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Видео инцидента доступно на сайте лиги.

В концовке второго периода Никита Холодилин провел силовой прием против форварда армейцев Сергея Толчинского. Гальченюк вступился за партнера по команде и устроил потасовку, завершившуюся победой 21-летнего россиянина. Нападающий «Авангарда» точным апперкотом отправил оппонента на лед. Оба хоккеиста получили по две минуты штрафа за грубость.

Матч прошел в Омске на «Джи-Драйв-Арене» и завершился со счетом 9:5 в пользу хозяев площадки. В составе победителей шайбы забросили Рид Буше (трижды), Иван Игумнов (дважды), Игорь Мартынов, Томаш Юрчо и Иван Николишин.

У СКА голы на счету Арсения Грицюка, Марата Хайруллина, Василия Глотова, Павла Дедунова и Степана Фальковского.

СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» занимает второе место в Восточной конференции.

Ранее Буше побил рекорд КХЛ среди иностранцев.

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