Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Бышовец заявил, что между Абаскалем и Джикией есть конфликт

Тренер Бышовец заявил, что Джикия не останется без внимания ведущих клубов РПЛ

close
100%
Stupnikov Alexander/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец считает, что между главным тренером московского «Спартака» Гильермо Абаскалем и капитаном клуба Георгием Джикией есть конфликт. Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Джикия — профессионал, капитан «Спартака», футболист сборной России, поэтому не вижу поводов для претензий к нему с точки зрения игровых качеств и самоотдачи на поле. Учитывая слова его агента и того, что мы видели на протяжении сезона в их отношениях с Абаскалем, думаю, конфликт между тренером и игроком имеет место быть. Время рассудит, кто прав, кто виноват и кто где окажется.

Будущее Георгия на данный момент будет зависеть только от него. Он самостоятельный и самодостаточный человек с громким именем. Думаю, что в качестве свободного агента он не останется без внимания со стороны ведущих команд РПЛ», — заявил специалист.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 18 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. 5 февраля агент игрока Вадим Шпинев заявил, что новый контракт не будет подписан, если в клубе останется главный тренер Гильермо Абаскаль.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее Червиченко заявил, что «Спартак» захлестывает новая волна идиотизма..

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами