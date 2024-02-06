Бышовец заявил, что между Абаскалем и Джикией есть конфликт

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец считает, что между главным тренером московского «Спартака» Гильермо Абаскалем и капитаном клуба Георгием Джикией есть конфликт. Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Джикия — профессионал, капитан «Спартака», футболист сборной России, поэтому не вижу поводов для претензий к нему с точки зрения игровых качеств и самоотдачи на поле. Учитывая слова его агента и того, что мы видели на протяжении сезона в их отношениях с Абаскалем, думаю, конфликт между тренером и игроком имеет место быть. Время рассудит, кто прав, кто виноват и кто где окажется.

Будущее Георгия на данный момент будет зависеть только от него. Он самостоятельный и самодостаточный человек с громким именем. Думаю, что в качестве свободного агента он не останется без внимания со стороны ведущих команд РПЛ», — заявил специалист.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 18 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. 5 февраля агент игрока Вадим Шпинев заявил, что новый контракт не будет подписан, если в клубе останется главный тренер Гильермо Абаскаль.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице.

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