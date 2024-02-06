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Мостовой объяснил, почему не поздравил Карпина с днем рождения

Экс-футболист Мостовой заявил, что у Карпина с Шалимовым своя туса

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, почему не поздравил с днем рождения Валерия Карпина и Игоря Шалимова. Его слова передает Sport24.

«Поздравлял ли Карпина и Шалимова? Не-не-не. Меня никто не поздравлял, почему я должен поздравлять? У меня же тоже был день рождения: немного раньше, но был. У них своя туса — вот пускай сами себя все и поздравляют», — заявил экс-футболист.

2 февраля Карпину и Шалимову исполнилось 55 лет. Мостовой свой 55-летний юбилей отпраздновал 22 августа.

В декабре 2022 года Мостовой сказал о Шалимове и Карпине: «Не знаю, почему они унизить меня хотят все время. Спроси у Шалимова, когда протрезвеет». В ответ на это Шалимов назвал Мостового мудаком и бараном, а также рассказал историю о том, как пьяного Александра забыли в запертой машине.

Во время игровой карьеры Мостовой и Карпин вместе выступали за сборную России, московский «Спартак» и испанскую «Сельту». С Шалимовым — за «Спартак» и национальную команду.

Ранее Мостовой согласился, что является одним из самых великих футболистов в России.

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