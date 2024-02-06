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Сборная Иордании впервые в истории вышла в финал Кубка Азии

Иордания обыграла Южную Корею и впервые в истории вышла в финал Кубка Азии

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Mohammad Karamali/DeFodi Images via Getty Images

Сборная Иордании по футболу впервые в истории вышла в финал Кубка Азии, обыграв в полуфинальном матче национальную команду Южной Кореи.

Встреча прошла 6 января в Аль-Райяне и завершилась со счетом 2:0 в пользу иорданцев. В составе победителей голами отметились Язан Аль-Наймат (53-я минута) и Муса Аль-Тамари (66).

Сборная Иордании показывает на турнире в Катаре свой лучший результат в истории. До этого команда не доходила на Кубке Азии дальше четвертьфинала. За победу в турнире иорданцы сразятся с победителем матча между сборными Катара и Ирана.

На текущем Кубке Азии Иордания вышла в плей-офф с третьего места в группе, в 1/8 финала обыграла команду ОАЭ, в четвертьфинале — Таджикистан.

Южная Корея не может выиграть Кубок Азии на протяжении 64 лет. В последний раз команде удавалось победить на континентальном первенстве в 1960-м году

Кубок Азии завершится 10 февраля. В 2019 году трофей выиграл Катар.

Ранее только один бывший клуб Роналду не поздравил его с днем рождения.

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