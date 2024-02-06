Хоккеист «Авангарда» побил рекорд КХЛ среди иностранцев

Форвард омского «Авангарда» Рид Буше побил рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по результативности за один регулярный чемпионат среди иностранных игроков. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

6 января американец оформил хет-трик в матче против петербургского СКА. Теперь на счету Буше 73 очка (42 шайбы и 31 голевая передача) в текущем сезоне. Он побил рекорд чешского нападающего Яна Марека, который в сезоне-2008/09 набрал 72 очка (35+37) в составе магнитогорского «Металлурга».

30-летний Буше выступает в Континентальной хоккейной лиге с 2020 года. Сезон-2021/22 он провел в составе ярославского «Локомотива», все остальное время выступает за «Авангард». Всего в его активе 235 очков (126+109) в 252 играх КХЛ.

Матч «Авангард» — СКА прошел в Омске на «Джи-Драйв-Арене» и завершился со счетом 9:5 в пользу хозяев площадки. В составе победителей помимо Рида Буше шайбы забросили Иван Игумнов (дважды), Игорь Мартынов, Томаш Юрчо и Иван Николишин. У СКА голы на счету Арсения Грицюка, Марата Хайруллина, Василия Глотова, Павла Дедунова и Степана Фальковского.

Ранее форвард клуба НХЛ назвал два различия между хоккеем в России и Северной Америке.