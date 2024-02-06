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Хоккеист «Авангарда» побил рекорд КХЛ среди иностранцев

«Авангард» победил СКА со счетом 9:5, лучший снайпер КХЛ Буше оформил хет-трик

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Александр Гальперин/РИА Новости

Форвард омского «Авангарда» Рид Буше побил рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по результативности за один регулярный чемпионат среди иностранных игроков. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

6 января американец оформил хет-трик в матче против петербургского СКА. Теперь на счету Буше 73 очка (42 шайбы и 31 голевая передача) в текущем сезоне. Он побил рекорд чешского нападающего Яна Марека, который в сезоне-2008/09 набрал 72 очка (35+37) в составе магнитогорского «Металлурга».

30-летний Буше выступает в Континентальной хоккейной лиге с 2020 года. Сезон-2021/22 он провел в составе ярославского «Локомотива», все остальное время выступает за «Авангард». Всего в его активе 235 очков (126+109) в 252 играх КХЛ.

Матч «Авангард» — СКА прошел в Омске на «Джи-Драйв-Арене» и завершился со счетом 9:5 в пользу хозяев площадки. В составе победителей помимо Рида Буше шайбы забросили Иван Игумнов (дважды), Игорь Мартынов, Томаш Юрчо и Иван Николишин. У СКА голы на счету Арсения Грицюка, Марата Хайруллина, Василия Глотова, Павла Дедунова и Степана Фальковского.

Ранее форвард клуба НХЛ назвал два различия между хоккеем в России и Северной Америке.

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