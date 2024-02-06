Легендарный тренер «МЮ» Фергюсон купил самую дорогую скаковую лошадь в мире

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон стал владельцем самой дорогой скаковой лошади. Об этом сообщает издание Sky Sports.

Лошадь по кличке Колдуэлл Поттер была куплена на открытом аукционе Tattersalls Ireland, а ее цена составила £634 тыс. Эта сумма побила предыдущий рекорд — £620 тыс. в 2019 году.

82-летний Фергюсон пошел на такую покупку после того, как его другая лошадь — Гермес Аллен — получила травму во время скачек в Сэндауне.

Фергюсон тренировал «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Под его руководством «Манчестер Юнайтед» 13 раз становился чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), пять раз завоевывал Кубок страны и дважды завоевывал трофей Лиги чемпионов УЕФА.

Также английский клуб под руководством Фергюсона выигрывал клубный чемпионат мира, Межконтинентальный кубок, Кубок обладателей кубков Европы, Суперкубок Европы и четыре раза завоевывал Кубок английской лиги. Фергюсон также тренировал шотландские «Сент-Джонстон», «Фалкирк», «Сент-Миррен» и «Абердин».

Ранее стало известно отношение Фергюсона к России.