«Вашингтон» ищет причину провала Овечкина в сезоне НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявил, что в клубе работают над тем, чтобы повысить результативность российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина. Слова специалиста приводит официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Я пытаюсь выяснить, почему же это так? Почему его процент бросков низкий? Вот где мои бессонные ночи. Чем я могу ему помочь? Мы работаем над разными вещами, в том числе чтобы он мог забивать больше при игре «пять на пять», — заявил Карбери.

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда 44 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, в которых он оформил девять заброшенных шайб и 22 результативные передачи. Он реализует лишь 6% бросков по воротам (при 14,3% в прошлом сезоне).

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету россиянина 831 шайба. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 63 гола.

7 февраля «Вашингтон» проведет домашний матч против «Монреаль Канадиенс». Стартовая сирена прозвучит в 03:00 по московскому времени. После 47 матчей «Кэпиталз» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда отстает на пять очков от зоны плей-офф.

Ранее Овечкин высказался о низкой результативности.