В РУСАДА рассказали, как будут следить за Валиевой во время дисквалификации

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заявило, что осуществляет мониторинг деятельности спортсменов и тренеров, находящихся в дисквалификации, отметив, что зачастую информация о нарушениях поступает по конфиденциальному каналу на сайте организации. Заявление пресс-службы приводит ТАСС.

«При получении информации о возможном нарушении условий нахождения в дисквалификации отделом расследований РУСАДА проводится проверка в отношении спортсмена и/или персонала спортсмена. В случае подтверждения информации РУСАДА открывает дело по данному факту», — указано в сообщении.

В 2023 году РУСАДА открыло пять дел, которые связаны с нарушением условий дисквалификации.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания отсчитывается с декабря 2021 года.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не лишив Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее в МОК призвали отдать бронзу Олимпиады Канаде из-за допинга Валиевой.