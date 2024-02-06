Мостовой: Джикии не стоит переживать, если он покинет «Спартак»

Бывший футболист сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой, говоря о вероятном уходе защитника Георгия Джикии из московского «Спартака», заявил, что футболисту не стоит об этом переживать, потому что он сможет найти себе новую команду. Его слова приводит издание ODDS.ru.

«Если Джикия покинет «Спартак», ему не стоит переживать — у него огромный выбор. Он хороший защитник, который пригодится любой команде, даже если он не входит в планы тренерского штаба «Спартака». У Георгия хорошая ситуация, потому что он может выбирать», — заявил Мостовой.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 17 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. 5 февраля агент Джикии Вадим Шпинев заявил, что новый контракт не будет подписан, если в клубе останется главный тренер Гильермо Абаскаль.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. В 18-м туре подопечные Абаскаля разгромили «Крылья Советов» 3:0.

Ранее экс-тренер «Спартака» заявил, что у него не было конфликтов с Джикией.