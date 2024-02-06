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«Мне нужно быть лучше»: Овечкин высказался о низкой результативности

Нападающий Овечкин: только от меня зависит, будут ли броски залетать в ворота

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Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился размышлениями о своей низкой результативности в текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит официальный сайт Лиги.

«Только от меня зависит, будут ли броски залетать в ворота. В этом отношении мне нужно быть лучше. Иногда тебе не выпадают 100% моменты, но нужно использовать то, что есть. А когда забиваешь первый гол, то чувствуешь себя комфортнее. Мы хотим быть в числе претендентов на плей-офф. Более того, мы хотим претендовать на победу в Кубке Стэнли», — заявил Овечкин.

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда 44 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, в которых он оформил девять заброшенных шайб и 22 результативные передачи. Он реализует лишь 6% бросков по воротам (при 14,3% в прошлом сезоне).

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету россиянина 831 шайба. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 63 гола.

7 февраля «Вашингтон» проведет домашний матч против «Монреаль Канадиенс». Стартовая сирена прозвучит в 03:00 по московскому времени. После 47 матчей «Кэпиталз» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда отстает на пять очков от зоны плей-офф.

Ранее Овечкин рассказал, как на него повлиял отпуск в середине сезона НХЛ.

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