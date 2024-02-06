Переход Мбаппе в «Реал» может сорваться из-за зарплаты

Переход французского нападающего парижского «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» может сорваться из-за несогласия сторон по условиям контракта. Об этом сообщает издание The Independent.

Отмечается, что стороны не могут согласовать условия личного контракта футболиста, поскольку Мбаппе не устраивает предложение клуба по зарплате.

При этом ранее издание El Debate сообщило, что Мбаппе будет получать в «Реале» €60 млн за сезон, а за подписание контракта получит бонус €100 млн.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2018 года после перехода из «Монако». Срок контракта с парижским клубом истекает летом 2024 года, поэтому игрок уже может заключить предварительный контракт с «Реалом». О договоренности про переход форварда в состав испанского клуба СМИ сообщили 8 января.

В конце октября Мбаппе стал третьим в голосовании за «Золотой мяч», уступив Эрлингу Холанду из английского «Манчестер Сити» и Лионелю Месси из «Интер Майами» соответственно.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил 28 мячей и записал на свой счет шесть результативных передач.

Ранее посол «ПСЖ» уже сообщила о трансфере Мбаппе в «Реал».