Панарин остановился в шаге от личного рекорда в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо Эвеланш» (2:1 ОТ) забросил 31 шайбу в сезоне.

Таким образом, российский игрок в 50 матчах текущего сезона набрал 67 (31+36) очков. Панарину осталось забить один гол для повторения личного рекорда за один регулярный чемпионат — 32 шайбы в 69 играх в сезоне-2019/20.

В следующем матче «Нью-Йорк Рейнджерс» сыграет с »Тампой Бэй Лайтнинг». Встреча состоится 8 февраля. Команды выйдут на лед в 3:00 по московскому времени.

Панарин стал первым хоккеистом в истории «Рейнджерс», который записал в свой актив не менее двух сезонов с результативностью в 60 очков за 43 матча или меньше с начала регулярного чемпионата. Панарин является единственным действующим игроком североамериканской лиги среди незадрафтованных хоккеистов, которому удалось забросить 30+ шайб в четырех сезонах.

Панарин выступает за «Нью-Йорк Рейнджерс» с 2019 года. До этого он играл в Национальной хоккейной лиге за «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхоукс».

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