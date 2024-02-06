Овечкин рассказал, как на него повлиял отпуск в середине сезона НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил о благоприятном влиянии отпуска в середине сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит официальный сайт НХЛ.

«Я думаю, что парни прекрасно провели время со своими семьями, не думая о хоккее, о системе и тому подобном. Это была отличная неделя, и прямо сейчас мы видим, что все свежи, счастливы вернуться, а завтра будет отличный день для игры в хоккей», — заявил Овечкин.

Хоккеист вместе с семьей отдыхал в Дубае во время перерыва в регулярном чемпионате на Матч звезд.

7 февраля «Вашингтон» проведет домашний матч против «Монреаль Канадиенс». Стартовая сирена прозвучит в 03:00 по московскому времени.

В ночь на 28 января «Вашингтон» сыграл с «Даллас Старз», а Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. После 47 матчей «Кэпиталз» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда отстает на пять очков от зоны плей-офф. 7 февраля «Вашингтон» встретится с «Монреалем».

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда 44 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых он оформил девять заброшенных шайб и 22 результативные передачи.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету россиянина 831 шайба. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 63 гола.

Ранее Овечкин рассказал, как хотел выиграть машину ради благотворительности.