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​Экс-генсек РФС: у Месси и Роналду еще будет много встреч

​Экс-генсек РФС Воробьев о Роналду: эпохи в футболе определяются не игроками

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Mutsu Kawamori/Global Look Press

Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев ответил на вопрос о футбольных заслугах португальца Криштиану Роналду, который выступает в саудовском «Аль-Насре», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Эпохи в футболе определяются не игроками, даже такими выдающимися как Месси и Роналду. А доминированием тренерских концепций. А у Месси и Роналду еще будет много встреч», — сказал Воробьев.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 25 матчах «Аль-Насра» во всех турнирах, в которых записал на свой счет 24 гола и 11 результативных передач.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». По ходу карьеры он выступал за мадридский «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба, а также за английский «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».

Ранее «Аль-Наср» отказался играть с клубом Слуцкого из-за неготовности Роналду.

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