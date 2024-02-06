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Иностранный футболист может возобновить процедуру получения паспорта РФ

Эквадорский футболист Нобоа может возобновить процедуру получения паспорта РФ

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Официальный сайт «Сочи»

Бывший полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал, что может возобновить процедуру получения паспорта РФ, передает «Спорт-Экспресс».

«Документы нужно было делать сейчас, в феврале-марте. А теперь я в Эквадоре, поэтому не могу подписать их. В этом и есть причина приостановки. Возможно, в будущем снова займусь этим», — сказал Нобоа.

Нобоа играл в России с 2007 года. В составе казанского «Рубина» хавбек провел 159 матчей, дважды стал чемпионом России и один раз — обладателем Суперкубка страны. 92 матча Нобоа провел за московское «Динамо», после чего перешел в «Ростов» (64 матча), с которым стал серебряным призером чемпионата. В 2017 году игрок перешел в петербургский «Зенит» (22) и снова стал чемпионом России.

С 2019 года полузащитник выступал за «Сочи» (116). Нобоа признавался лучшим футболистом РПЛ сезона‑2021/22 по версии Российского футбольного союза (РФС).

Ранее Нобоа рассказал, почему уехал из России.

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