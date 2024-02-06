Овечкин рассказал, как он провел отпуск в Дубае

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин рассказал об отпуске, который он провел в Дубае во время перерыва в регулярном чемпионате на Матч звезд, передает сайт команды.

«Было весело и круто провести время с детьми. Был довольно долгий перелет, но это того стоило. Я встретился со своей семьей, моя жена увиделась со своими близкими», — сказал Овечкин.

В ночь на 28 января «Вашингтон» сыграл с «Даллас Старз», а Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. После 47 матчей «Кэпиталз» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда отстает на пять очков до зоны плей-офф. 7 февраля «Вашингтон» встретится с «Монреалем».

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда 44 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых он оформил девять заброшенных шайб и 22 результативные передачи.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету россиянина 831 шайба. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 63 гола.

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