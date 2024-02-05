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Уход Джикии не исключили в текущее трансферное окно

Экс-игрок «Локомотива» Булыкин заявил, что «Спартак» без проблем заменит Джикию

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РИА Новости

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что «Спартаку» не составит трудностей с заменой защитника Георгия Джикии, который может покинуть клуб.

По его мнению, красно-белые уже длительное время не рассчитывают на своего капитана, справляясь в официальных матчах без него.

«Насколько я понял, «Спартак» уже давно без Джикии играет, считая, что вполне можно и без него обойтись. Клуб не рассчитывает на него, поэтому дальше все зависит от того, как он себя поведет. Не исключаю, что клуб может расстаться с игроком уже в это трансферное окно, чтобы избежать недовольства и сэкономить на зарплате», — заявил Булыкин.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 17 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года.

С 2017 года Джикия является игроком сборной России. На его счету 44 матча в форме национальной команды.

Ранее Дмитрий Булыкин посоветовал Георгию Джикии уходить из «Спартака».

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