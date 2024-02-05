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Бывший форвард ЦСКА призвал взять пример с американцев, чтобы сохранить золото ОИ-2022

Экс-игрок ЦСКА Масалитин призвал определиться с тактикой в CAS по делу ОИ-2022

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ФК «Салют Белгород»

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что стороне защиты, которая планирует в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS) оспорить решение о лишении России золотых медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине, следует подумать над тем, нужно ли это делать.

«Если ты прав, то надо идти до конца. Если ты не прав, то, конечно, не надо идти в суд. Если имел место обман, нарушение, тогда смысл кому-то что-то доказывать? Если нет, то надо идти и везде-везде доказывать. Посмотрите, как работают в судах американцы или англичане. Отмазки смешные — кто-то чем-то не тем губы накрасил, кто-то с кем-то переспал или еще что-то сделал. И это прокатывает», — заявил Масалитин.

29 января CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания отчитывается с декабря 2021 года.

После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не лишив Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее Валерий Масалитин заявил, что Камиле Валиевой могли подбросить допинг.

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