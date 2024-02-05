Самолет с Татьяной Тарасовой на борту заехал в гору из снега

В Саранске самолет с фигуристами заехал в сугроб на взлетной полосе. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Рейс 6165 авиакомпании «Россия» следовал из Москвы в Саранск. Судно должно было приземлится в 20:30, но при посадке произошла авария — борт внезапно резко срулил в гору снега. Спецслужбы занимаются расчисткой снега.

На борту находились Татьяна Тарасова, Алексей Тихонов, Светлана Соколовская, комментатор Александр Гришин, сотрудники Первого канала, которые прилетели в город для работы на первенстве России среди юниоров.

С 6 по 8 февраля в Саранске пройдет первенство России среди юниоров по фигурному катанию.

Среди подопечных Тарасовой – чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр: Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Оксана Грищук и Евгений Платов, Илья Кулик, Алексей Ягудин. В общей сложности тренировавшиеся у Тарасовой спортсмены завоевали 41 золотую медаль чемпионатов мира и Европы, а также семь Олимпийских.

Ранее Тарасова назвала двух перспективных российских фигуристок.