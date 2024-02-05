Агент: никакого клубного патриотизма в российском хоккее на данный момент нет

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев считает, что сейчас в российском хоккее не осталось игроков верных своему клубу, как вратарь футбольного ЦСКА Игорь Акинфеев. Его слова передает Legalbet.

«Никакого клубного патриотизма в российском хоккее на данный момент нет. Команды активно перекупают игроков, хоккеисты переходят из одной команды в другую. В настоящее время пропала такая приверженность клубам, как это было раньше. На мой взгляд, такие кардинальные изменения в этом вопросе связаны с развращенностью участников, речь идет как про хоккеистов, так и про команды», — сказал Дементьев.

Сейчас в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проходят заключительные матчи. 29 февраля уже стартует раунд плей-офф. В нем уже обеспечили себе участие ЦСКА, «Локомотив», СКА, московское «Динамо», «Спартак» и нижегородское «Торпедо», «Салават Юлаев», «Металлург» и омский «Авангард».

Действующим обладателем является ЦСКА. В апреле 2023 года команда Сергея Федорова обыграла в финале «Ак Барс».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» выиграл по буллитам у московского «Динамо».