Российский призер ОИ лично готов отдать свои медали главе МОК Баху

Призер Олимпийских игр в бобслее Александр Зубков признался, что готов отдать свои медали Олимпиады, если его вину в употреблении допинга докажут. Об этом он заявил «Матч ТВ».

«Когда выезжал на Кубки мира, мне говорили: мы все равно считаем, что ты олимпийский чемпион. Говорили, что не верят, что это происходило с нашей страной.

Я готов встретиться с Томасом Бахом на его территории. Если он даст мне доказательную базу, что я виновен. Я готов сдать олимпийские медали, если будет доказательная база. Но этого не произошло», — сказал Зубков.

На Олимпийских играх в Сочи в 2014 году Зубков дважды стал обладателем золотых медалей (в соревнованиях двоек и четверок). В 2017 году решением Международного олимпийского комитета (МОК) за нарушение антидопинговых правил российский бобслеист был лишен своих наград.

В 2019 году Международная федерация бобслея и скелетона вынесла решение о дисквалификации Зубкова до декабря 2020 года, с запретом деятельности на посту президента Федерации бобслея России.

Ранее призвали проверить на детекторе лжи все окружение фигуристки Валиевой, которую признали виновной в употреблении допинга.