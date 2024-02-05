Экс-игрок «Спартака» рассказал, как одноклубник посещал тренировки «подшофе»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев признался, что выступал за одну команду вместе с пьющим игроком. Его слова передает Sport24.

«Попадались ли мне пьющие футболисты? А то. Был один, играл со мной в ПФЛ. Обожал джин-тоник. Тренировка только начинается — а он уже подшофе. Было еще в другой команде, помню, парень ушел в запой на сборах. Пропустил занятия, тренер поставил ультиматум: «Либо исправляешься, заканчиваешь с алкоголем, либо вон из команды». Футболист собрался и забил за 30 матчей 32 мяча», — сказал Бояринцев.

Бояринцев выступал за «Спартак» с 2005 по 2007 год, а также в 2009 году. В составе москвичей полузащитник четыре раза выигрывал серебро чемпионата России и доходил до финала Кубка страны.

Также Бояринцев в России известен по выступлениям за «Рубин», «Шинник», «Сатурн», «Томь» и «Торпедо».

В 2004—2005 годах являлся игроком сборной России.

После завершения профессиональной карьеры футболиста Бояринцев стал тренером. Он поработал в «Текстильщике», «Родине» и «Новосибирске». Его последним местом работы стал саратовский «Сокол», который он покинул в 2023 году.

Ранее сообщалось, что футболисты российских клубов подрались на сборах в Турции.