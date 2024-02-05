Экс-глава IIHF назвал хорошим знаком для России допуск Израиля на хоккейном МЧМ

Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель выступил за цельность хоккейной семьи. Его слова передает Sport24.

«Я очень рад, что у команды Израиля есть возможность играть на молодежном чемпионате мира в Болгарии. По-хорошему, IIHF должна принять такое же решение в отношении сборной России. Это хороший знак. Я за то, чтобы хоккейная семья была цельной», — сказал Фазель.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

После обострения конфликта между Израилем и сектором Газа IIHF приняла решение не допускать израильтян на турниры, но потом вернула их.

Ранее сообщалось, что игроки НХЛ поедут на Олимпиаду 2026 и 2030 годов.