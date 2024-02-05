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Свищев назвал Абрамовича одним из лучших в мире топ-менеджером

Свищев об экс-владельце «Челси» Абрамовиче: один из лучших в мире топ-менеджеров

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев поделился мнением о кричалках, которые фанаты лондонского «Челси» скандируют в честь бывшего владельца клуба Романа Абрамовича, передает Legalbet.

«Абрамович — один из лучших в мире топ-менеджеров. Он из тех людей, у которых все феерит, к чему бы они ни прикасались. С приходом Абрамовича «Челси» стал клубом высочайшего уровня», — сказал Свищев.

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за 140 млн фунтов стерлингов. C тех пор лондонский клуб пять раз стал чемпионом Английской премьер-лиги, по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги. В мае 2022 года бизнесмен продал клуб из-за санкций.

Новый владелец команды Тодд Боули потратил несколько сотен миллионов евро на покупку игроков, став самым тратящим клубом лиги в трансферное окно. Команда впервые за долгое время не попала в еврокубки по итогам сезона — в сезоне-2022/23 лондонский клуб финишировал в АПЛ на 12-м месте.

Ранее фанаты «Челси» скандировали имя Абрамовича во время матча АПЛ.

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