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Глава WADA: россияне не будут выступать на Олимпиаде как россияне

Глава WADA Банька: на Олимпиаде будет небольшая группа российских атлетов

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EPA-EFE

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька в эфире радиостанции RMF FM заявил, что на летние Олимпийские игры 2024 года поедет небольшая группа российских атлетов.

«Россияне не будут выступать как россияне. Это будет небольшая группа нейтральных спортсменов. Я считаю, что это будут спортсмены, которые абсолютно против СВО», — сказал Банька.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Россию до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе. В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Летние Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года.

15 января латвийские депутаты обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой не допускать российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм.

Ранее в МИД назвали расизмом запрет Латвии соревноваться с командами из России.

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