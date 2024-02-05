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Тренера «Динамо» похвалили за то, что он активно привлекает молодежь

Экс-тренер «Динамо» Силкин: хорошо, что Личка активно привлекает молодежь

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин назвал плюсом то, что наставник команды Марцел Личка активно привлекает молодежь, передает Legalbet.

«Хорошо, что сейчас главный тренер старается использовать динамовскую молодежь. Команда строится на своих футболистах. Дай бог кто-то из молодых ребят зацепится и станет большим игроком», — сказал Силкин.

Также Силкин предположил, что активное привлечение молодых футболистов может свидетельствовать о том, что команде не хватает финансов после достаточно яркого предыдущего трансферного окна.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером, набрав 38 очков. В 18-м туре подопечные Владимира Ивича обыграли ЦСКА со счетом 1:0. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка). На четвертом месте располагается «Локомотив» (31). «Спартак», идущий на пятом месте, набрал 30 баллов.

Ранее российский игрок «Динамо» отправил документы для получения гражданства Израиля.

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