Сальников об участии в Олимпийских играх: «спортсмены сами принимают решение»

Российские спортсмены смогут сами принять решение об участии в Олимпийских играх 2024 года. Об этом в интервью kp.ru рассказал четырехкратный олимпийский чемпион, президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

«Ситуация сложная. Мы определили так, что спортсмены сами принимают решение. Мы не будем их толкать ни туда, ни сюда. Для тех, кто не привык такие решения принимать, это архисложно. Мы живем в развитии ситуации. Мы видим, что происходит во Франции. Я допускаю, что и Олимпиада может не случиться», — отметил он.

Сальников также прокомментировал решение рекордсмена мира по плаванию Климента Колесникова отказаться от участия в Олимпиаде. По его словам, это инициатива спортсмена, однако, возможно его решение поменяется, если появятся другие требования для участия.

О своем решении Климент Колесников заявил в декабре. Спортсмен отмечал, что его отказ связан с выставленными требованиями для участия в Олимпиаде.

4 сентября Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила критерии, которые позволят спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Среди условий: отсутствие государственной символики и активной поддержки СВО. Индивидуальные нейтральные атлеты будут допущены только в тех видах, где время или результат определяется выступлением одного спортсмена.

Ранее Сальников высказался об Играх БРИКС.